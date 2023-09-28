МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Украину ждет катастрофа, если беженцы не вернутся обратно, пишет "Экономическая правда". На Западе рассказали о сценарии, которого боится Украина

Сложно подсчитать, сколько людей покинуло страну после начала СВО. По оценкам Центра экономической стратегии (ЦЭС) их число достигает 6,7 миллиона человек. И не все собираются возвращаться.

По данным ЦЭС, после окончания вооруженного конфликта в страну могут не вернуться 3,3 миллиона граждан. Кроме того, предполагается, что часть семей воссоединится за рубежом, как только будет снят запрет на выезд мужчин из Украины.

Главное условие возвращения тех, кто уехал — это окончание СВО. Но также важны и экономические условия (в том числе хорошая зарплата) и темпы восстановления страны.

От невозвращения украинцев домой ВВП страны будет терять 2,6-7,7 процентов в год (диапазон большой, так как неизвестно, сколько людей вернется домой). Украина уже ощущает влияние миграции на экономическую активность: сокращается спрос на товары потребления, из-за этого компании не расширяют производства. На экспорт работать сложно из-за проблем в логистике.

О количестве тех, кто уехал можно судить и по статусу временной защиты. В июне 2023 года 6,3 миллиона украинцев получили такой статус, в основном в странах Центральной и Восточной Европы. Большинство беженцев — женщины (преимущественно их возраст 35-49 лет) и дети. Примерно 70 процентов покинувших Украину имеют высшее образование. ЦЭС в ходе опроса выяснил, что только 63 процента граждан намерены вернуться на Украину. При этом молодые украинцы и те, кто активно работают за рубежом или ищут работу, возвращаться не хотят.

Такая ситуация бьет по экономике страны уже сейчас, а с годами кризисное положение будет только нарастать.В 2022 году экономика Украины рухнула на рекордные 30,4 процента. Расходы домохозяйств играли существенную роль в формировании ВВП страны — почти 70 процентов (в 2021 году).

Из-за выезда украинцев из страны до 2032 года экономике будет не хватать 3,1-4,5 миллиона работников, и потери от этого прогнозируются в 113 миллиардов долларов.Кстати, именно такая сумма была выделена Украине с начала СВО в качестве помощи от США.

По данным Минфина, общий объем долга Украины составил 122 миллиарда долларов на начало августа 2023 года. Если миллионы украинцев решат остаться за рубежом после окончания СВО, стране будет сложно обслуживать такой долг. Это может привести к сокращению социальных расходов. Сильно будет страдать пенсионная система: так как будет сокращаться число трудящихся, которые платят налоги в украинский бюджет, то у государство просто не будет денег на выплату пенсий оставшимся в стране пенсионерам. Не исключено, что будут отменены многие льготы и повышен пенсионный возраст, пишет издание.

Украине нужно будет проводить комплексную политику для привлечения инвестиций в страну, для скорейшего ее восстановления. Иначе дивиденды от беженцев с Украины будут получать страны, в которые они приехали: у них останутся образованные, не старые люди, которые хотят работать, резюмирует издание.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>