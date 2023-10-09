МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Мир забудет про Украину к 2024 году на фоне ближневосточных конфликтов, заявлял экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом напомнили пользователи Сети. "Непобедимая крепость". Названо неожиданное последствие атаки на Израиль

"К 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, и все просто забудут, что такое Украина", — прогнозировал политик.

Он подчеркивал, что особую роль в ситуации сыграет Иран. По словам Жириновского, на этом фоне события будут "страшными".

Экс-лидер ЛДПР добавлял, что такая ситуация станет предвестником третьей мировой войны.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следдующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в сосояние войны.

Позднее Минэкономразвития рекомендовало туроператором приостановить продажи путевок в Израиль, а российским туристам — временно отказаться от посещения страны.

Владимир Жириновский — советский и российский политический деятель, бывший лидер фракции ЛДПР в Госдуме. 6 апреля прошлого года председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что Жириновский ушел из жизни.