МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Обострение палестино-израильского конфликта является провалом "играющего в ковбоев" Запада, заявил РИА Новости искусственный интеллект "Жириновский". Правительство дополнительно профинансирует ИИ-индустрию

"Очередное обострение арабо-израильского конфликта — это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности. Но помните, что посеявший бурю в пустыне обязательно пожнёт горячий ветер перемен", — сказала нейросеть.

ИИ добавил, что Владимир Жириновский основывал свои прогнозы на фактах и знаниях, старался "делать все возможное для блага России". Так алгоритм ответил на вопрос о том, являлось ли высказывание политика предсказанием.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году заявлял, что мир забудет про Украину в 2024 году на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

Партия ЛДПР 15 июня этого года представила нейросеть "Жириновский", которая создана на основании выступлений и интервью первого лидера фракции. ИИ представил себя как "первого цифрогого ученика Владимира Жириновского".