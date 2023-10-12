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Лавров выразил надежду на создание палестинского государства
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Россия надеется на серьезное отношение к решениям Совбеза ООН создать палестинское государство после завершения текущей фазы конфликта на Ближнем Востоке, заявил российский... ПРАЙМ, 12.10.2023
общество , новости, в мире, сергей лавров, израиль, сб оон, палестина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Россия надеется на серьезное отношение к решениям Совбеза ООН создать палестинское государство после завершения текущей фазы конфликта на Ближнем Востоке, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.
"Мы очень надеемся, что как только этот конфликт будет завершен, а мы выступаем за то, чтобы это произошло немедленно, все отнесутся всерьез к обязанностям выполнять решения Совета Безопасности ООН о создании палестинского государства на основе тех принципов, которые были в ООН одобрены", — сказал Лавров.
12 октября в Бишкеке состоялся саммит глав МИД стран СНГ.