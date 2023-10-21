МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Прежде чем говорить о "перекрытии" Балтийского моря, властям Латвии нужно учесть возможности своих ВМС, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Захарова высмеяла план Литвы по "лишению" Россию игл и вязальных спиц

"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", — сыронизировал Шендерюк-Жидков.

Ранее лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что страна должна перекрыть доступ в Балтийское море, если причастность России к подрыву трубопровода Balticconnector будет доказана.

В свою очередь депутат Госдумы Олег Нилов отметил, что закрыть Балтийское море от России можно лишь на бумаге.

"Запретить они, может быть, и могут, но только на словах или даже на бумаге. Их проблема в том, что для реализации этой бредовой идеи им еще придётся объявить войну России. Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест", — сказал депутат.

Во вторник, 10 октября, норвежские сейсмологи сообщили, что зафиксировали вероятный взрыв в ночь на 8 октября в Балтийском море в районе газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Ранее оператор газопровода и финской газотранспортной системы Gasgrid Finland заявил, что в ночь на воскресенье, 8 октября, был перекрыт подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией после необычного падения давления в трубе, что может означать наличие течи. Затем он сообщил, что есть основания подозревать, что причиной инцидента стало повреждение морского газопровода.

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть проходит по дну Балтийского моря, составляет почти 80 километров, по суше — 55 километров в Эстонии и 21 километр в Финляндии. Предоставляет Финляндии доступ к подземному газохранилищу в Латвии, в Инчукалнсе, пропускная способность — до 2,6 миллиарда кубометров в год.