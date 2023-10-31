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Вучич назвал главные преграды на пути Сербии в Евросоюз
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Основными преградами на пути вступления Сербии в Евросоюз являются отказ от санкций против России и вопрос признания независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич... ПРАЙМ, 31.10.2023
общество , новости, в мире, ес, россия, сербия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основными преградами на пути вступления Сербии в Евросоюз являются отказ от санкций против России и вопрос признания независимости Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Урсула фон дер Ляйен провела встречу с президентом Сербии в Белграде в рамках своего турне по Западным Балканам. После встречи с сербским лидером она сделала ряд заявлений перед журналистами.
"Она весьма мягко хотела сказать, что является нашими проблемами для вступления в Евросоюз, и я ей благодарен за этот мягкий подход. Я этого и не скрываю от нашего народа, кажется, им это известно и всем остальным. Один факт — наша неполная согласованность с европейской внешней политикой, отказ вводить санкции против России. Другой — вопрос наших отношений с Приштиной, где я буду субъективен, но скажу, что большая часть вины не на нашей стороне", — заявил Вучич.
Участие Сербии в процессе интеграции в Евросоюз началось в 2012 году, но до сих пор не было завершено. Процесс интеграции требует согласования множества аспектов и может занимать продолжительное время, как, например, в случае вступления Хорватии, которое заняло десять лет.