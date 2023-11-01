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Вучич подписал указ о роспуске парламента Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов, трансляцию вело агентство Танюг. "Принимаю решение о назначении выборов... ПРАЙМ, 01.11.2023
общество , новости, в мире, сербия, александр вучич, правительство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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БЕЛГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов, трансляцию вело агентство Танюг.
"Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил сербский лидер.
Ранее 30 октября правительство Сербии направило президенту официальное предложение о роспуске скупщины (однопалатного парламента) и назначения даты выборов. По мнению властей страны, проведение парламентских выборов в текущих условиях обеспечит более высокую степень демократии и снизит напряженность, возникающую между противоположными силами в обществе.