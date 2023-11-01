БЕЛГРАД, 1 ноя — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента и назначил дату внеочередных выборов, трансляцию вело агентство Танюг. Вучич назвал главные преграды на пути Сербии в Евросоюз

"Принимаю решение о назначении выборов народных депутатов на 17 декабря 2023 года", — заявил сербский лидер.

Ранее 30 октября правительство Сербии направило президенту официальное предложение о роспуске скупщины (однопалатного парламента) и назначения даты выборов. По мнению властей страны, проведение парламентских выборов в текущих условиях обеспечит более высокую степень демократии и снизит напряженность, возникающую между противоположными силами в обществе.