МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. США и НАТО специально обвиняют украинского полковника в координации атаки на "Северные потоки", чтобы снять с себя ответственность за причастность к диверсии, заявил первый зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. Washington Post назвала "координатора" атаки на "Северные потоки"

"Это заранее ход вперёд для того, чтобы отмести от себя следы и снять свою вину в этом террористическом акте. Безусловно, украинские службы, очевидно, разведки присутствовали в этом акте… Но без американских и без НАТОвских сил это сделать было невозможно", — отметил Чепа РИА Новости.

Член комитета по международным делам Мария Бутина выразила мнение, что американские власти не просчитали последствия, которые могла вызвать публикация в Washington Post.

"Интересно одно: когда американские власти этот материал заказали, желая перевести стрелки ответственности и отвести от себя подозрения, они точно все это хотели сказать? Хотели, верно, как лучше, а получилось, как всегда", — написала член комитета по международным делам Мария Бутина в своём Telegram-канале.

По ее мнению, Вашингтон не учел потенциальных последствий статьи The Washington Times о причастности украинского генерала Романа Червинского к повреждению газопроводов. Более того, Бутина предположила, что европейские власти заблокируют WP, и Киеву больше не будет получать никакой помощи от ЕС.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Российская сторона пыталась официально расследовать теракт, но пришлось свернуть проект, так как, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад был не готов работать над подобным документом.