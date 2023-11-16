ВОРОНЕЖ, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки снарядов с обедненным ураном Киеву увеличивают радиационную угрозу и оказывают негативное воздействие на здоровье людей и природу, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности в Центральном федеральном округе. Патрушев назвал последствия безответственных действий США

По словам Патрушева, политические элиты западных стран не переживают о безопасности собственного населения, поставляя оружие украинскому режиму.

"Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном — с целью предотвращения их применения против России — на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах", — подчеркнул секретарь Совбеза России.

Патрушев также отметил, что ранее Европейский комитет по радиационному риску зафиксировал рост количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины.