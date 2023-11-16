2023-11-16T13:46:00+03:00
2023-11-16T13:53:14+03:00
2023-11-16T13:46:00+03:00
2023
https://1prime.ru/global/20231116/842285654.html
В Совбезе России назвали причину страданий Британии
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поставки снарядов с обедненным ураном Киеву увеличивают радиационную угрозу и оказывают негативное воздействие на здоровье людей и природу, заявил секретарь Совета Безопасности... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , новости, в мире, россия, украина, великобритания, совет безопасности рф
https://cdnn.1prime.ru/images/83341/27/833412789.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83341/27/833412789.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83341/27/833412786.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83341/27/833412786.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83341/27/833412782.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83341/27/833412782.jpg
https://1prime.ru/society/20231108/842200199.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВОРОНЕЖ, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки снарядов с обедненным ураном Киеву увеличивают радиационную угрозу и оказывают негативное воздействие на здоровье людей и природу, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по безопасности в Центральном федеральном округе.
По словам Патрушева, политические элиты западных стран не переживают о безопасности собственного населения, поставляя оружие украинскому режиму.
"Наши предостережения не были услышаны. В итоге в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном — с целью предотвращения их применения против России — на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах", — подчеркнул секретарь Совбеза России.
Патрушев также отметил, что ранее Европейский комитет по радиационному риску зафиксировал рост количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии как следствие перемещения воздушных масс с Западной Украины.