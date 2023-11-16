БИШКЕК, 16 ноя — ПРАЙМ. Все заявления недругов о возможном распаде СНГ не соответствуют действительности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Мишустин рассказал о приоритетах председательства России в СНГ

Председатель верхней палаты российского парламента в четверг, 16 ноября, встретилась с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

"Кто бы там как не злорадствовал из наших недругов, что это структура, которая скоро развалится, это структура, которая держится не на тех ногах и так далее — все это не так, и это подтвердил киргизский саммит. Это важное и востребованное интеграционное объединение для всех стран СНГ", — отметила она.

По словам Матвиенко, ни Россия, ни Казахстан не вмешиваются в дела других стран и не диктуют, с кем дружить и как развивать отношения. Как подчеркнула спикер СФ, ценность СНГ заключ6ается в том, что его участники дружат не против кого-то, а в интересах друг друга.

Матвиенко также добавила, что дружба между странами СНГ основывается на исторической общности.

Содружество Независимых Государств — международная организация, в состав которой входят некоторые страны бывшего СССР. Основана в декабре 1991 года.