БЕРЛИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Немецкому журналисту Хуберту Зайпелю грозит суд из-за получения гонорара из России. Суд в Москве по иску МТС-банка взыскал убытки с Euroclear Bank

Согласно версии телеканала ZDF и журнала Spiegel, Зайпель через офшорную фирму бизнесмена Алексея Мордашова якобы получал спонсорские гонорары из России. Журналист также исполнял обязанности свободного журналиста в издательстве Hoffmann und Campe, для которого написал книгу о президенте России Владимире Путине и сотрудничал с телерадиокомпанией Norddeutscher Rundfunk (NDR), где снял документальный фильм о России в 2012 году и взял интервью с российским лидером в 2014 году.

"NDR тщательно рассмотрит положение дел и все процессы, связанные с заказом и реализацией фильмов, снятых Хубертом Зайпелем для NDR. Проверку на себя возьмет бывший главный редактор Spiegel Штеффен Клусманн. NDR также уже начал изучать возможность правовых шагов", — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

В NDR пояснили, что хотя Зайпель и является свободным журналистом, во всех производственных контрактах содержатся положения о выполнении услуг без стороннего влияния, взносов или денежных выгод от третьих лиц. Они добавили, что Зайпелю не следовало умалчивать, что денежные средства от Алексея Мордашова тот получил в рамках спонсорских договоров.

"NDR рассматривает это как серьезный конфликт интересов, который ставит под сомнение журналистскую независимость Зайпеля", — добавили в компании.

Представители издательства Hoffmann und Campe, заявили, что сняли книги фигуранта с продажи.

В расследовании ZDF и Spiegel утверждается, что после заключения спонсорского контракта о написании книги о политическом ландшафте в РФ, Зайпелю в марте 2018 года были переведены 600 тысяч евро. Спонсором якобы выступила зарегистрированная на Кипре офшорная фирма предпринимателя Алексея Мордашова.