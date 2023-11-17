МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Западным странам не удастся расколоть содружество стран СНГ и разорвать связи между Россией и странами Центральной Азии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Матвиенко назвала главную ценность СНГ

"Это диагноз, медицинский факт, страны Запада всячески пытаются не только вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, но и стараются страны Центральной Азии разобщить", — отметила Матвиенко.

По словам председателя Совфеда, страны СНГ не станут сателлитами Запада, так как они осознают важность сотрудничества с Россией для своих национальных интересов. Она также отметила, что каждая страна СНГ имеет право развивать многосторонние связи и отношения.

Молдова завершит процедуру выхода из Межпарламентской Ассамблеи (МПА) стран СНГ 8 февраля 2024 года, однако это не причинит вреда работе ассамблеи. "Это, конечно, огромная потеря для самой Молдовы", — заметила парламентарий.

Она также отметила, что граждане Молдавии не поддерживают решение властей и выступают за развитие отношений с Россией. "Очень многие граждане Молдовы выступают как раз за развитие взаимовыгодного и, в первую очередь, выгодного для Молдовы сотрудничества с Россией. И этот фактор нельзя не учитывать. Нельзя так слепо служить тем хозяевам, которые там установили этот новый режим", — подчеркнула Матвиенко.