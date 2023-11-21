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Захарова высмеяла статью Жозепа Борреля про Украину
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Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури", в которой он лишний раз подтвердил, что ЕС следует принять Украину в блок, напоминает одноименный фильм для... ПРАЙМ, 21.11.2023
новости, в мире, россия, украина, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури", в которой он лишний раз подтвердил, что ЕС следует принять Украину в блок, напоминает одноименный фильм для взрослых, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, причём здесь Украина?" — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Боррель опусбликовал свою статью под названием "В центре бури" (по-английски: In the eye of the hurricane). В ней он отметил необходимость принятия Украины в ЕС, потому что, по его словам, это самая значительная гарантия безопасности для этого государства.