МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Название статьи главы евродипломатии Жозепа Борреля "В центре бури", в которой он лишний раз подтвердил, что ЕС следует принять Украину в блок, напоминает одноименный фильм для взрослых, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова ответила на обвинения Санду во вмешательстве в выборы в Молдавии

"Когда фильм вышел в широкий прокат, испанцу Жозепу было 24 года. Понимаю, что смотрел. Не понимаю, почему так запало. По сюжету кино молодая и богатая женщина Руфь решает развестись с заботливым мужем Мишелем, потому что увлеклась эротоманом Полем. После этого Руфь хотят убить и периодически насилуют. Казалось бы, причём здесь Украина?" — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель опусбликовал свою статью под названием "В центре бури" (по-английски: In the eye of the hurricane). В ней он отметил необходимость принятия Украины в ЕС, потому что, по его словам, это самая значительная гарантия безопасности для этого государства.