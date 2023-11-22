МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом его план мирного урегулирования конфликта на Украине, передает Fox News. "Неуместно". Трамп ответил отказом на приглашение Зеленского

По данным телеканала, глава Украины намерен обсудить конфликт с Трампом только при наличии "четкого плана". "Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов", — сообщил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил в ходе интервью каналу NBC, что он за 24 минуты объяснит Трампу, почему тот не сможет достичь мирного урегулирования за сутки.