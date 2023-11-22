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Зеленский согласился обсудить с Трампом его мирный план по Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом его план мирного урегулирования конфликта на Украине,... ПРАЙМ, 22.11.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом его план мирного урегулирования конфликта на Украине, передает Fox News.
По данным телеканала, глава Украины намерен обсудить конфликт с Трампом только при наличии "четкого плана". "Давайте поговорим с ним и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я готов", — сообщил украинский лидер.
Ранее Зеленский заявил в ходе интервью каналу NBC, что он за 24 минуты объяснит Трампу, почему тот не сможет достичь мирного урегулирования за сутки.