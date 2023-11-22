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Запад сотрет историю Украины, заявила Захарова
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Запад вычеркнет из украинской истории все события до 2022 года, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что... ПРАЙМ, 22.11.2023
новости, в мире, мария захарова, украина, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Запад вычеркнет из украинской истории все события до 2022 года, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что западные страны "отметили" десятилетие "евромайдана" сознательным молчанием. По ее словам, история Украины теперь будет отчитываться с 2022 года, остальные события для Запада не существуют.
"Запад будет делать все, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году — все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года, — ред.), ни второго Майдана (2013, — ред.)", — сказала Захарова.
В 2013 году Киев приостановил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что привело к протестам на майдане.