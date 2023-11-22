МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Запад вычеркнет из украинской истории все события до 2022 года, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Песков объяснил суть "майдана"

Дипломат подчеркнула, что западные страны "отметили" десятилетие "евромайдана" сознательным молчанием. По ее словам, история Украины теперь будет отчитываться с 2022 года, остальные события для Запада не существуют.

"Запад будет делать все, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году — все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года, — ред.), ни второго Майдана (2013, — ред.)", — сказала Захарова.

В 2013 году Киев приостановил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что привело к протестам на майдане.