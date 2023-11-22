МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Запад вычеркнет из украинской истории все события до 2022 года, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко

Песков объяснил суть "майдана"

Дипломат подчеркнула, что западные страны "отметили" десятилетие "евромайдана" сознательным молчанием. По ее словам, история Украины теперь будет отчитываться с 2022 года, остальные события для Запада не существуют.

"Запад будет делать все, чтобы вымарать все годы, предшествующие 2022 году — все десятилетия. Не будет в их интерпретациях ни первого Майдана (2004 года, — ред.), ни второго Майдана (2013, — ред.)", — сказала Захарова.

В 2013 году Киев приостановил подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что привело к протестам на майдане. 