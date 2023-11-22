МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на демонстрацию сожженного российского танка в Финляндии анекдотом, следует из его публикации в социальной сети X. Медведев усомнился в "покушениях" на Зеленского

Ранее финские власти выставили в Хельсинки сожженный танк Т-72. Посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста, назвав демонстрацию кощунством и способом разжечь ненависть к стране.

"Пекка, ты это слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли", — сказано в размещенной Медведевым картинке.

Газета Etelä — Suomen Sanomat писала, что жители Хельсинки подносили к танку цветы, превратив его в мемориал, памятник храбрости русских солдат.