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В США рассказали о ловушке, в которую попал Евросоюз
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Ставка Европейского союза на поражение России в конфликте с Украиной провалилась, теперь он оказался в ловушке, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер... ПРАЙМ, 22.11.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ставка Европейского союза на поражение России в конфликте с Украиной провалилась, теперь он оказался в ловушке, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер Youtube-каналу Gegenpol.
"Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, все выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство влияния для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств", — отметил Риттер.
По словам бывшего военнослужащего, Евросоюз рискует потерять свою актуальность, потому что подобное поведение никому не нравится.
В западных СМИ все чаще появляется информация об усталости США и Евросоюза от украинского конфликта, а поддержка президента Украины Владимира Зеленского неуклонно снижается. Ранее телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией.