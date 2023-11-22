МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Ставка Европейского союза на поражение России в конфликте с Украиной провалилась, теперь он оказался в ловушке, заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер Youtube-каналу Gegenpol. Американский экс-разведчик сделал шокирующее заявление об Украине

"Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, все выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство влияния для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств", — отметил Риттер.

По словам бывшего военнослужащего, Евросоюз рискует потерять свою актуальность, потому что подобное поведение никому не нравится.

В западных СМИ все чаще появляется информация об усталости США и Евросоюза от украинского конфликта, а поддержка президента Украины Владимира Зеленского неуклонно снижается. Ранее телеканал NBC сообщал, что американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией.