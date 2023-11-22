МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. США осуждают только те попытки государственных переворотов, в которых они сами участия не принимают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Запад сотрет историю Украины, заявила Захарова

Захарова, комментируя заявление США об осуждении любых попыток силовых захватов власти, отметила, что заявление последовало в связи с попыткой госпереворота в Гамбии в 2014 году, однако захват власти на Украине, произошедший в тот же период, порицания не удостоился.

"Почему? А у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем", — объяснила Захарова

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что про переворот на Украине в 2013 году заявили, что украинский народ поднялся "против ненавистного правительства и совершил демократическую революцию".

21 ноября 2013, на площади Независимости в Киеве начались протесты, которые привели к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка кабинетом министров подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

В ночь на 30 декабря 2014 года военные и дипломатические источники сообщили РИА Новости, что в Гамбии произошла попытка военного переворота — вооруженные люди напали на президентский дворец в Банжуле. В настоящее время в Гамбии было совершено три попытки государственного переворота: в 1994, в 2014 и 2022 годах.