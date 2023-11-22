Захарова: США осуждают только те госперевороты, в которых сами не участвуют
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. США осуждают только те попытки государственных переворотов, в которых они сами участия не принимают, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова, комментируя заявление США об осуждении любых попыток силовых захватов власти, отметила, что заявление последовало в связи с попыткой госпереворота в Гамбии в 2014 году, однако захват власти на Украине, произошедший в тот же период, порицания не удостоился.
"Почему? А у меня есть ответ на этот вопрос. Потому что они осуждают только те попытки неконституционных переворотов, в которых не участвуют, а где участвуют, где вмешиваются во внутренние дела государств, где спонсируют этих самых "переворотчиков", там они не считают нужным осуждать, там они только говорят о демократии и сопутствующем", — объяснила Захарова
Официальный представитель МИД РФ напомнила, что про переворот на Украине в 2013 году заявили, что украинский народ поднялся "против ненавистного правительства и совершил демократическую революцию".
21 ноября 2013, на площади Независимости в Киеве начались протесты, которые привели к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка кабинетом министров подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
В ночь на 30 декабря 2014 года военные и дипломатические источники сообщили РИА Новости, что в Гамбии произошла попытка военного переворота — вооруженные люди напали на президентский дворец в Банжуле. В настоящее время в Гамбии было совершено три попытки государственного переворота: в 1994, в 2014 и 2022 годах.
https://1prime.ru/global/20231122/842338064.html