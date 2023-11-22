МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Подрыв "Северного потока" является актом государственного терроризма, заявил президент России Владимир Путин. Россия может потребовать компенсацию за "Северные потоки", заявил МИД

Российкий лидер выступил на саммите "Большой двадцатки" в формате видеоконференции.

"Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества — используются, в том числе, недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчётов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря", — отметил президент.

Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября прошлого года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в своей статье, что президент США Джо Байден обсуждал планы подрыва объекта в течение девяти месяцев. В итоге летом 2022 года американские водолазы под прикрытием учений НАТО установили на газопроводы взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.