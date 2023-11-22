МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры "не потрясены" ситуацией с детьми в секторе Газа. Путин попросил МЧС доложить о гуманитарной помощи в секторе Газа

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в саммите G20.

Комментируя слова выступающих о том, что они потрясены действиями России на Украине, Владимир Путин отметил, что это естественно, что гибель людей на войне не может оставить никого равнодушным.

"А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает?" — заявил президент России.

Глава государства удивился отсутствию реакции на слова генерального секретаря ООН о том, что сектор Газа превратился в гигантское детское кладбище.

Обострение палестино-израильского конфликта началось в ночь на 8 октября, когда движение ХАМАС начал ракетные удары по территории Израиля. В ответ на действия палестинского движения Израиль начал ответную операцию "Железные мечи". Также Израиль объявил полную блокаду сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, медикаментов, топлива и электричества.

Ситуация в госпиталях Газы с медикаментами и обеспечением топлива для работы электрогенераторов настолько сложная, что врачам приходится делать операции без наркоза, в том числе раненым в результате бомбардировок, а также кесарево сечение беременным женщинам.