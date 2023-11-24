МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ситуация с мигрантами на финско-российской границе спровоцирована Россией как месть за вступление в НАТО, заявил заместитель канцлера юстиции Мика Хюютияйнен в беседе с изданием Verkkouutiset. Беженцы пытались прорвать границу с Финляндией, заявил Чибис

"Россия — великая держава, заявившая, что за вступлением Финляндии в НАТО последуют ответные меры. Это была ответная мера России. Можно сказать, что это месть", — объяснил Хюютияйнен.

По его мнению, это лишь один из инструментов России, и отметил, что Финляндия до этого момента не сталкивалась с подобными кризисами. Финляндия оказалась в центре гибридной операции России. Легко одетые мигранты на велосипедах направляются на север к границе именно в ноябре, когда в этом регионе наступают холода.

"Это не может быть просто случайностью", заключил Хюютияйнен.

Замканцлера юстиции считает, что Россия, воспользовавшись доверчивостью Финляндии, открыла "экономически конкурентоспособный путь в Европу. Однако так как из Финляндии можно попасть только в Швецию, и при угрозе закрытия ей границ, Россия сможет определить, насколько "грозную тучу" создать над Финляндией.

За последние несколько недель погранслужба Финляндии зафиксировала значительное увеличение мигрантов, прибывающих с территории России на границу и подающих заявления о предоставлении убежища.

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