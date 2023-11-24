МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В Китае восхитились демонстрацией президента России Владимира Путина, как надо вести внешнюю политику, пишет infoBRICS. Ли Цян высказался о роли Китая в восстановлении мировой экономики

В понедельник Путин направил послание председателю КНР, в котором поприветствовал российско-китайское стратегическое сотрудничество.

"Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнерства находятся на беспрецедентно высоком уровне. В форматах многосторонних структур Москва и Пекин способствуют построению справедливого многополярного мира", говорится в послании к участникам Диалога "Партия ЕР — КП КНР".

Дипломатический этикет, по-видимому, стало чуждым явлением для США, поскольку политические элиты считают "нормальным" описывать глав других государств как "диктаторов".

Президент США Джо Байден после переговоров с главой КНР, в ходе которых "был достигнут прорыв в ключевых областях", на вопрос журналиста ответил, что он по-прежнему считает Си Цзиньпина диктатором, так как "он (Си Цзиньпин — прим. ред.) управляет страной на форме правления, полностью отличающейся от нашей".

В сравнении с уважительным дипломатическим тоном и дружескими высказываниями президента России Владимира Путина, бросание слов, подобных "диктатору", обнажает разницу в ведении Москвой и Вашингтоном внешней политики.

По мнению автора статьи, утверждение Байдена о "диктаторстве" председателя Китая только на основе того, что государственное устройство страны отличается от американского, свидетельствует о сохраняющемся убеждении, что мир должен жить так, как живет Америка.

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