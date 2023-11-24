ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — ПРАЙМ. Финляндия намерена ограничить прием заявлений на предоставление убежища в аэропорту Хельсинки, если Россия "продолжит позволять мигрантам пересекать границу без документов", сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в беседе с изданием Financial Times. СМИ: Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного

"Глава МИД Финляндии заявила, что, если Россия активизирует свою деятельность, позволяя мигрантам из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, пересекать границу без документов, ее страна (Финляндия) может ограничить подачу заявлений о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки", — передает газета.

Как отмечает издание, Финляндия утверждает, что Россия использует мигрантов для оказания давления на финскую сторону. В связи с неконтролируемым прибытием людей через пункты пропуска на границе с Россией, Финляндия временно закрыла несколько погранпунктов.

Министр Валтонен отметила, что за последние несколько недель Россия изменила свою пограничную политику и позволяет мигрантам пересекать границу без документов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российские пограничники выполняют все инструкции, "границу пересекают те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения не приемлемы.

Ранее Финляндия объявила о закрытии семи из восьми КПП на восточной границе из-за увеличившегося числа мигрантов, прибывающих с территории России. Единственным погранпунктом через сухопутную границу между Финляндией, Евросоюзом и Россией станет "Райа-Йоосеппи — Лотта", финская часть которого работает с понедельника по воскресенье с 10.00 до 14.00.