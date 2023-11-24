МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Победа крайне правой "Партии свободы" и ее лидера Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах потрясла Европу, сообщил политический обозреватель Владимир Корнилов в ходе эфира на радио Sputnik. Нидерланды призывают Россию возобновить зерновую сделку

Ранее 22 ноября в Нидерландах состоялись парламентские выборы, по результатам которых "Партия свободы" получила 37 из 150 мандатов. Лидер партии Герт Вилдерс придерживается курса выхода страны из Евросоюза, ужесточения миграционной политики и сокращения финансовой и военной помощи Украине. Вилдерс имеет все шансы, чтобы занять пост главы правительства.

"Событие знаковое, потрясшее Европу. Там до сих пор шокированы. Британская пресса, которую я мониторю, сначала даже не рискнула давать сообщение о победе партии Вилдерса, видимо, решив, что это какой-то розыгрыш. И только сегодня вышли на первых полосах с фотографией Вилдерса — мол, смотрите, там победил представитель, как они пишут, ультраправой партии. Это действительно большое потрясение. Politico уже назвало это реализацией "самого страшного кошмара Евросоюза". Уже есть масса панических заявлений, что "Путин выиграл выборы в Нидерландах", — прокомментировал эксперт.

Корнилов также отметил, что пока неясно, сможет ли "Партия свободы" создать коалицию с существующим парламентским большинством, однако лидеру партии уже сейчас необходимо задуматься об усилении своей охраны в связи с увеличением количества поступающих ему угроз.