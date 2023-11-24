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Песков оценил заявление НАТО о "военном Шенгене"
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НАТО открыто выступает против России, высказывания о введении "военного Шенгена" усиливают напряженность в Евросоюзе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 24.11.2023
общество , новости, в мире, россия, ес, военный шенген
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. НАТО открыто выступает против России, высказывания о введении "военного Шенгена" усиливают напряженность в Евросоюзе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это ничто иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", — отметил пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, такого рода высказывания свидетельствуют о нежелании Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.
Ранее глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Рейтер заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза.