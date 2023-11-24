МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. НАТО открыто выступает против России, высказывания о введении "военного Шенгена" усиливают напряженность в Евросоюзе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков оценил "истеричные заявления" чешских властей

"Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником, сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую, но это ничто иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия", — отметил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, такого рода высказывания свидетельствуют о нежелании Европы следовать принципу неделимой безопасности, а также прислушиваться к озабоченностям России.

Ранее глава Объединенного командование по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк в интервью агентству Рейтер заявил о желании создать "военный Шенген", в рамках которого войска стран альянса смогут свободно перемещаться по территории Евросоюза.