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ЕК не хочет вмешиваться в ситуацию на границе Польши и Украины
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еврокомиссия в рамках урегулирования ситуации на польско-украинской границе должна только посодействовать двусторонним переговорам, заявил представитель ЕК Адальберт Янз. Более... ПРАЙМ, 24.11.2023
транспорт, бизнес, новости, в мире, ек, польша, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. еврокомиссия в рамках урегулирования ситуации на польско-украинской границе должна только посодействовать двусторонним переговорам, заявил представитель ЕК Адальберт Янз.
Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для некоторых компаний и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.
"Наша задача — содействовать дискуссии между Польшей и Украиной", — ответил Янз на вопрос журналистов о том, какой прогресс видят в Еврокомиссии по ситуации. Он также не подтвердил получение органом письма из Киева с якобы предложениями по урегулированию спора с Варшавой.
Ранее в ЕК заявляли, что не намерены вмешиваться в конфликт, рассчитывают на самостоятельное разрешение Польшей и Украиной ситуации.