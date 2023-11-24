БРЮССЕЛЬ, 24 ноя — ПРАЙМ. еврокомиссия в рамках урегулирования ситуации на польско-украинской границе должна только посодействовать двусторонним переговорам, заявил представитель ЕК Адальберт Янз. В Финляндии назвали условие для полного закрытия границы с Россией

Более двух недель назад польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для некоторых компаний и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.

"Наша задача — содействовать дискуссии между Польшей и Украиной", — ответил Янз на вопрос журналистов о том, какой прогресс видят в Еврокомиссии по ситуации. Он также не подтвердил получение органом письма из Киева с якобы предложениями по урегулированию спора с Варшавой.

Ранее в ЕК заявляли, что не намерены вмешиваться в конфликт, рассчитывают на самостоятельное разрешение Польшей и Украиной ситуации.