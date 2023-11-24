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Зеленского заставят пойти на переговоры, пишет СМИ
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США и Германия значительно сократят объем поставок оружия на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией, сообщил обозреватель Bild Юлиан Репке со ссылкой на... ПРАЙМ, 24.11.2023
новости, в мире, сша, германия, владимир зеленский
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. США и Германия значительно сократят объем поставок оружия на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией, сообщил обозреватель Bild Юлиан Репке со ссылкой на источники в немецком правительстве.
По словам собеседника журналиста, Берлин и Вашингтон координируют вопрос сокращения отправки вооружений до уровня, необходимого ВСУ для удерживания текущих позиций. Таким образом, подчеркнул он, Запад поставит Киев в стратегически выгодную позицию, чтобы согласиться на переговоры.
"Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", — добавил источник.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров. Это Украина, напомнил он, запретила вести диалог о мирном соглашении на законодательном уровне.