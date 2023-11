МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Слова главы Пентагона Ллойда Остина об Украине показывают, насколько он не понимает, что там происходит, опубликовал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на своем сайте A son of the new American revolution. СМИ раскрыло, что ФРГ и США намерены сделать в обход Зеленского

20 ноября Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у США нет для Украины "волшебной палочки" в конфликте с Россией.

"Признание Остина <…> не говорит о том, что США собираются прекратить поставки оружия. <…> Это заявление, на мой взгляд, показывает, что он понятия не имеет о том, как Россия ведет боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать", — пояснил он.

Джонсон полагает, что ВСУ недостаточно квалифицированы для эффективного использования поставляемого вооружения.

"Фактически, даже если бы Украина располагала боеспособными войсками и достаточными запасами этих систем вооружения, ей не хватало военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя", — подытожил аналитик.

Ранее 21 ноября Остин объявил о новом пакете военной помощи на 100 миллионов долларов. Туда, по его словам, войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, а также противотанковые средства. При этом в администрации Белого дома признают, что объемы поддержки киевского режима уменьшаются, поскольку согласованные конгрессом средства практически израсходованы.