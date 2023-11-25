МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Король Карл III использовал деньги людей, которые умерли без завещания или не имея ближайших родственников, для ремонта своей недвижимости, пишет The Guardian со ссылкой на источники. Патрушев заявил, что Британия сама пострадала от поставок ВСУ снарядов

Со временем феодализма на северо-западе Великобритании есть обычай, согласно которому активы людей, не оставивших завещания или не имеющих наследников (они называются bona vacantia), отходят королю через герцогство Ланкастер. Это касается людей, которые официально зарегистрированы в Ланкаширском графстве.

Эти земли, а также Корнуолл, за последние 70 лет принесли Карлу III и королеве Елизавете II около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 131 миллиарда рублей), подсчитали журналисты британского издания. Сам Карл утверждал, что эти средства были направлены на благотворительность. В этом году от герцогства Ланкастер он получил 26 миллионов фунтов стерлингов (около 2,8 миллиарда рублей), указывает The Guardian.

На благотворительность, как отмечает издание, переходит лишь небольшая часть от bona vacantia, остальное же тратится на ремонт имений короля, которые тот сдает в аренду.

При этом корпоративный налог или налог на прирост капитала королю ни одно из герцогств не платит, пишет The Guardian.

Журналисты издания сообщили, что средства десятков умерших людей перешли королю. Кроме этого, указывается, что у многих из них были ветхие дома, а некоторые жили в социальном жилье. Друзья и знакомые упомянутых людей были возмущены, узнав о данной практике, заключило британские издание.

В Букингемском дворце отказались от комментариев.