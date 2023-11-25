МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Майдан возможен, если Соединенные Штаты захотят сместить президента Украины Владимира Зеленского с его помощью, а не через выборы или отставку, сообщил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости. В США потребовали проверить, куда Киев тратит деньги

В ноябре 2013 года центральную площадь в Киеве — майдан Незалежности — заняли сторонники евроинтеграции, сразу после приостановки властей подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом были десятки жертв.

"Майданы появляются у нас не сами по себе,… майданы подготавливаются, (в них) вкладываются большие деньги и реализуются (они) по определенному плану, который давно уже ясен. Там несколько моментов у этого плана: демонизация руководства, информационное зомбирование и так далее", — сообщил Азаров.

По мнению экс-премьера Украины, организатором украинских протестов в 2004 и в 2013 годах была Америка, соответственно, в настоящем без ее участия, забастовки вряд ли начнутся.

Более того, Азаров сомневается, что новый майдан возможен, так как лидеры общественного мнения, которые могли бы собрать восстание, "сидят в тюрьме, или убиты, или выехали из страны".

Экс-премьер отметил, что считает высказывания Зеленского о новом майдане лишь угрозами, имеющие целью поднять собственный рейтинг.