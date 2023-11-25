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2023
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Украине скоро дадут корабли для охраны судов с зерном, утверждает Зеленский
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Союзники передадут Киеву корабли для сопровождения поставок зерна в Черном море, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Мы договорились с партнерами и будем сопровождать... ПРАЙМ, 25.11.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, в мире, украина, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Союзники передадут Киеву корабли для сопровождения поставок зерна в Черном море, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова Зеленского.
Более того, дополнительные системы ПВО, которые Украина тоже ожидает от партнеров, будут охранять Одесский регион, заключил президент Украины.