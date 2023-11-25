МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Союзники передадут Киеву корабли для сопровождения поставок зерна в Черном море, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Сенатор заявил, что Зеленский не будет формировать условия мира на Украине

"Мы договорились с партнерами и будем сопровождать корабли в море, чтобы гарантировать их безопасность. У нас уже есть конкретные договоренности о получении кораблей. Это вопрос близкого будущего", — пишет "Украинская правда", ссылаясь на слова Зеленского.

Более того, дополнительные системы ПВО, которые Украина тоже ожидает от партнеров, будут охранять Одесский регион, заключил президент Украины.