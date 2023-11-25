КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов считает, что глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул занимается популизмом, когда заявляет о возможности поставки дешевого газа. "Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа по "Силе Сибири"

Ранее Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия — по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа.

"Компании, которые реально занимаются поставками газа, для кого это реально бизнес, не занимаются таким популизмом, как глава Гагаузии. Политик приходит перед выборами и заявляет, что у него есть газ для народа. Во-первых, политики не поставляют газ. Во-вторых, такого потребителя, как Гагаузская автономия, не существует, каждый потребитель должен написать соответствующее индивидуальное заявление. Чтобы подать 1 декабря газ, до 10 ноября должны быть заявления. Прошло 10 ноября — и всё это куда-то схлынуло. Насколько я знаю, потребительских заявлений нет", — сказал Парликов в эфире телеканале TV8.

Министр подчеркнул, что с точки зрения потребителя на свободном рынке есть возможность купить газ по лучшей цене, но это всегда сопряжено с большими рисками. На открытом рынке нет никаких гарантий поставки, а контракты могут быть расторгнуты. Он отметил, что свободный рынок не предлагает такого же уровня защиты, как регулируемый рынок. Парликов заявил, что переживает за потребителей, которые могут реально пострадать в случае, если заключат контракт с компанией, а та не сможет его исполнить.

"Это не то, что будет продолжать идти газ просто по той же цене, что и сейчас, по тарифу. Нет. Если ты вышел на свободный рынок, заключил контракт с поставщиком, и он не выполнил свои обязательства, то тебя дистрибьютор просто отключит, просто перекроет тебе краник", — пояснил он.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".