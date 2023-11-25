КИШИНЕВ, 25 ноя — ПРАЙМ. Молдавская компания Nordgaz Furizare, которая предлагает жителям ряда регионов республики газ по сниженной цене, опровергла утверждения о том, что к ней не поступало заявлений от потребителей о смене поставщика, отметив, что количество заявок растет. В Молдавии прокомментировали слова главы Гагаузии о поставке дешевого газа

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что автономия через лицензированного молдавского оператора по поставке газа заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия – по тарифу 10 леев (56 центов) за кубометр топлива. Молдавская компания NordGaz Furnizare подтвердила подписание долгосрочного контракта с турецким поставщиком газа для потребителей Гагаузской автономии Молдавии по оптимальной цене. Министр энергетики Виктор Парликов назвал контракт нереальным, однако Гуцул заверила, что жители автономии уже могут менять поставщика газа. По словам Парликова, для того, чтобы компания смогла, как обещала, подать газ 1 декабря, до 10 ноября должны были быть поданы заявления от потребителей, и по его данным, этого не произошло.

"Звучащие утверждения о том, что в Nordgaz Furizare не поступало заявлений о смене поставщика от потребителей, не соответствуют действительности. Многие жители Гагаузии, Оргеевского и Тараклийского районов уже написали заявления на смену поставщика газа, выбрав нашу компанию взамен "Молдовагаз", и количество таких заявок постоянно растет. Все эти документы имеются у нас на руках, и мы можем их предоставить", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Как указано в релизе, "бытовые потребители по закону могут сменить поставщика газа по своему желанию, для них вводится единовременный платеж текущему поставщику, чтобы компенсировать ему тарифные отклонения, то есть при своевременной оплате любой потребитель имеет право сменить поставщика". В компании отмечают, что приобретенный газ на данный момент уже находится в подземных хранилищах АО "Укртрансгаз" (Украина), но поставить его конечным потребителям нет возможности.

"Процесс нашей работы существенно затрудняет компания ООО "Гагауз-газ", которая отказывает нам в сотрудничестве, ссылаясь на бюрократические сложности", – отметили в компании.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".