МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Правящая коалиция Германии не имеет ни плана, ни головы, страна находится в серьезном государственном кризисе, так как правительство неспособно решить проблему образовавшейся дыры в бюджете, считает глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. СМИ раскрыло, что ФРГ и США намерены сделать в обход Зеленского

Ранее дополнительные расходы из госбюджета Германии были заморожены министерством финансов страны. Такое решение было принято в связи с вердиктом суда, признавшим незаконным перераспределение правительством невостребованных 60 миллиардов из бюджетов прошлых лет.

"Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве", — заявил Маркус Зедер перед встречей делегатов ХСС в Нюрнберге, его цитирует немецкая газета Welt.

Зедер считает, что способность правящей коалиции управлять страной сейчас стоит под серьезным вопросом, потому что нее "нет ни плана, ни головы". В отличие от последних лет, когда Германия столкнулась сначала с пандемией COVID-19, а затем с конфликтом на Украине, текущий кризис является внутренним. Политик также подчеркнул, что идея простого удержания цен на электроэнергию не оправдала себя, необходим пересмотр энергетической политики в целом. Кроме того, он считает важным возобновление работы немецких атомных электростанций. Зедер отметил, что именно стабильная бюджетная политика сделала Германию великой.

На этой встрече ХСС планирует определиться со своими списками кандидатов на европейские выборы, которые пройдут в 2024 году.

В пятницу министр финансов Германии Кристиан Линднер, ранее уже объявивший о заморозке бюджета на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года, заявил, что государственное финансирование мер по удержанию цен на энергоносители и электричество будет прекращено с января 2024.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Дополнительные выплаты в дальнейшем будут возможны лишь в исключительных случаях и после одобрения минфином страны, чтобы в грядущем избежать непосильной нагрузки на бюджет.

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.