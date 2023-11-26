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Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей
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Украина сталкивается с трудностями на границе из-за "политических шагов" Польши, сообщает издание УНИАН со ссылкой на комментарий главы государства Владимира Зеленского. "У нас... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , экономика, мировая экономика, новости, в мире, украина, польша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Украина сталкивается с трудностями на границе из-за "политических шагов" Польши, сообщает издание УНИАН со ссылкой на комментарий главы государства Владимира Зеленского.
"У нас есть сложности на границе <…> Я считаю, прежде всего, из-за некоторых политических шагов наших соседей. Я считаю, что нам надо иметь очень взвешенную политику. Иметь план действий, которому следовать. У нас есть этот план", — заявил Зеленский на пресс-конференции после прошедшего в Киеве саммита Grain from Ukraine.
Тем не менее, президент отметил, что для разрешение ситуации нужно дать Польше немного времени.
Ранее поступила информация, что польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, а также провести их проверку.