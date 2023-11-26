МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Западу пора перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. В Литве раскрыли главное условие краха Украины

"Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о (президенте Украины Владимире. — Прим. ред.) Зеленском и поможем миру восторжествовать!" — заявил он.

Более того, Филиппо отметил, что США и Германия хоятт вернуться на российский рынок как можно быстрее.

Ранее газета Bild написала, что Вашингтон и Берлин намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.

Западные СМИ не раз подчеркивали усталость мира от украинского конфликта. США и ЕС активно призывали Россию сесть за стол переговоров. В Кремле неоднократно выражали свою полную готовность к этому, однако власти Киева запретили переговорный процесс с российской стороной на законодательном уровне.