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Во Франции призвали Запад начать переговоры с Россией
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Западу пора перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. "Давайте... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , новости, в мире, россия, франция, конфликт на украине, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Западу пора перестать идти на поводу у НАТО и начать восстанавливать отношения с Россией, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
"Давайте не будем теми, кто верит басням НАТО, и уже наконец-то проснемся! Давайте вести диалог с Россией, давайте забудем о (президенте Украины Владимире. — Прим. ред.) Зеленском и поможем миру восторжествовать!" — заявил он.
Более того, Филиппо отметил, что США и Германия хоятт вернуться на российский рынок как можно быстрее.
Ранее газета Bild написала, что Вашингтон и Берлин намерены подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой.
Западные СМИ не раз подчеркивали усталость мира от украинского конфликта. США и ЕС активно призывали Россию сесть за стол переговоров. В Кремле неоднократно выражали свою полную готовность к этому, однако власти Киева запретили переговорный процесс с российской стороной на законодательном уровне.