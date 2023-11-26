МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Неудачи Украины на поле боя заключаются не в количестве войск, а в их "качестве" и способности управлять масштабными операциями, сообщает издание Financial Times со ссылкой на сотрудника британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джека Уотлинга. Проблемы с поставками топлива начались на Украине из-за перекрытия границы

"Проблема заключается не в количестве войск, а в "качестве и способности управлять масштабными операциями", — говорится в сообщении издания со ссылкой на Уотлинга.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ситуация на поле боя является тяжелой для Украины.

Украинские и зарубежные СМИ начали писать о вероятном конфликте между Зеленским и Залужным, а также о том, что последний пользуется огромной популярностью среди сограждан и может представлять угрозу для президента, если решит начать политическую карьеру.

После этого Зеленский в интервью британскому таблоиду The Sun назвал попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. Украинские СМИ посчитали данное высказывание прямым выпадом в адрес Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.