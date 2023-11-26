МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. В Кремле выражают сожаление в связи с заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая назвала время после майдана десятью годами "достоинства", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Азаров допустил новый майдан на Украине

"Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Кроме того, Песков отметил, что в новейшей истории Европы еще ни разу переворот не считался праздником.

Пресс секретарь отметил, что несмотря на гарантии ЕС, 10 лет назад легитимная власть на Украине была свергнута во время так называемого "евромайдана", а государству это принесло расцвет сначала ультранационалистических, а позже и откровенно нацистских настроений, что привело к возникновению опасного для России режима.

"Дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, который оказался опасен для части своего народа, имеются в виду русские, и, к сожалению, продолжается теми трагедиями, которые мы наблюдаем каждый день на Украине", — сказал Песков в Зарубину.

Кроме того, Песков подчеркнул, что европейские власти вряд ли обрадовались бы подобным госпереворотам в своих странах.

"Вряд ли они радовались бы. Но такой, знаете, легковесный популизм в международных делах, к сожалению, сейчас в моде в европейской, это тоже ничего хорошего не приносит", — ответил Песков на вопрос Павла Зарубина.