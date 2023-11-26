МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Призывы спикера Верховной рады на Украине Руслана Стефанчука к ущемлению прав русских в стране демонстрирует суть киевского режима, в нормальном правительстве государства таких заявлений быть не может, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. На Украине призвали ущемлять права русских

"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы… миллионы русских живут на Украине. Только в режиме могут быть такие заявления", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Ранее Стефанчук призва к ущемлению прав русских на Украине. По его словам, русского меньшинства в этой стране "нет, и быть не может".