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Песков раскритиковал призыв спикера Рады к ущемлению прав русских
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Призывы спикера Верховной рады на Украине Руслана Стефанчука к ущемлению прав русских в стране демонстрирует суть киевского режима, в нормальном правительстве государства таких... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , новости, в мире, россия, дмитрий песков, конфликт на украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Призывы спикера Верховной рады на Украине Руслана Стефанчука к ущемлению прав русских в стране демонстрирует суть киевского режима, в нормальном правительстве государства таких заявлений быть не может, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
"Это суть киевского режима. Мы поэтому его называем режимом, мы же неспроста его называем режимом. Потому что в нормальном руководстве страной не может быть таких заявлений. В стране, где живут миллионы… миллионы русских живут на Украине. Только в режиме могут быть такие заявления", — сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Ранее Стефанчук призва к ущемлению прав русских на Украине. По его словам, русского меньшинства в этой стране "нет, и быть не может".