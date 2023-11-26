МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams не помогли Украине изменить ситуацию на поле боя в свою сторону, пишет издание Business Insider, ссылаясь на военных экспертов. Швейцария продаст Германии танки Leopard 2, но с одним условием

"Эти танки — предоставленные Германией Leopard, отправленные Великобританией Challenger и американские Abrams — до сих пор не стали "волшебным оружием", и теперь Украина должна решить, как лучше всего использовать свой ограниченный арсенал в условиях наступления зимы, медленных наступательных операций и усиливающегося наступления русских", — говорится в материале.

Сообщается, что танки Leopard и Challenger передали Киеву для контрнаступления, но украинские военные не воспользовались ими в полной мере, поскольку не смогли обеспечить прорыв российской линии обороны для свободного движения этих боевых машин.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.