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В Финляндии выразили готовность закрыть последний КПП на границе с Россией
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Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией, если неконтролируемое прибытие людей из третьих стран продолжится, рассказал в интервью радио Suomi глава... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , новости, в мире, россия, финляндия, кпп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 26 ноя — ПРАЙМ. Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией, если неконтролируемое прибытие людей из третьих стран продолжится, рассказал в интервью радио Suomi глава финского правительства Петтери Орпо.
"При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или (морских) портах, но не на восточной границе", — сказал Орпо.
Финские власти закрыли до 23 декабря 2023 года семь из восьми КПП с Россией на сухопутной границе вследствие незаконного миграционного потока.
Москва ранее заявляла, что ЕС перебрасывает проблемы с больной головы на здоровую, обвиняя Россию в миграционном кризисе. А также не раз подчеркивала, что поток беженцев из Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Украины и других стран вызван действиями США и их союзников, разжигающих военные и межэтнические конфликты.