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В Крыму высмеяли угрозы Украины в отношении Крымского моста
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Угрозы киевских властей в отношении Крымского моста сравнимы с лаем Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным... ПРАЙМ, 26.11.2023
общество , новости, в мире, россия, крым, крымский мост, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — ПРАЙМ. Угрозы киевских властей в отношении Крымского моста сравнимы с лаем Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни", — сказал Гемпель РИА Новости.
Парламентарий заявил, что сейчас Украина как государство уже ничего из себя не представляет, а угрозы в адрес крымского моста, по его словам, являются "предсмертной агонией" украинских властей.
Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима и пообещал полуострову "много сюрпризов".