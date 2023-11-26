СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя — ПРАЙМ. Угрозы киевских властей в отношении Крымского моста сравнимы с лаем Моськи из басни Крылова, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост

"Все угрозы политического и военного руководства Украины сродни лаю Моськи из всем нам хорошо известной басни", — сказал Гемпель РИА Новости.

Парламентарий заявил, что сейчас Украина как государство уже ничего из себя не представляет, а угрозы в адрес крымского моста, по его словам, являются "предсмертной агонией" украинских властей.

Ранее глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме украинского телеканала"1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима и пообещал полуострову "много сюрпризов".