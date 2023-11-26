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ХАМАС объявило об освобождении россиянина
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Палестинское движение ХАМАС освободило россиянина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС... ПРАЙМ, 26.11.2023
новости, в мире, россия, израиль, хамас
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС освободило россиянина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что заложника освободили внепланово, помогли прямые договоренности между Россией и ХАМАС.
Имя освобожденного россиянина — Рон Олегович Кривой, заключила Захарова.
22 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара впервые с момента эскалации конфликта 7 октября согласились на четыре дня прекратить боевые действия и обменяться заложниками.
Как сообщало посольство России, при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое оказались в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.