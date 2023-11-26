МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС освободило россиянина, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Генерал ФСБ назвал возможные пути развития войны Израиля с ХАМАС

"Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному кресту обладатель российского паспорта", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что заложника освободили внепланово, помогли прямые договоренности между Россией и ХАМАС.

Имя освобожденного россиянина — Рон Олегович Кривой, заключила Захарова.

22 ноября стало известно, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара впервые с момента эскалации конфликта 7 октября согласились на четыре дня прекратить боевые действия и обменяться заложниками.

Как сообщало посольство России, при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое оказались в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.