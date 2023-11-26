МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Украина потеряет Харьков и Одессу из-за отказа Киева примириться с Москвой, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Украина исключила три греческие компании из списка "спонсоров войны"

"У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет. Русские никогда не отдадут эти области, и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу", — отметил эксперт.

По его словам, Киев совершил крупную ошибку, отказавшись год назад от переговоров с Москвой под влиянием Запада, а сейчас уже президент страны Владимир Зеленский мало что сможет сделать, чтобы как-то улучшить ситуацию для своего государства: Украина лишь продолжит терять территории в конфликте с Россией.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило согласиться сесть за стол переговоров с российской стороной, как предлагал Запад, но сейчас уже поздно, полагает Джонсон.

Украина лишь продолжит терять территории в этом конфликте, подытожил он.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам Владимира Путина, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий ее безопасности.

Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга Народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны после переговоров с российской стороной в Стамбуле.