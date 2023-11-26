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Румыния планирует увеличить мощности для экспорта зерна с Украины
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Румыния с помощью ЕС собирается расширить возможности транспортировки зерна с Украины, сообщил румынский премьер Марчел Чолаку. "Румыния взяла на себя основную роль в обеспечении... ПРАЙМ, 26.11.2023
новости, в мире, румыния, украина, зерно, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КИШИНЕВ, 26 ноя — ПРАЙМ. Румыния с помощью ЕС собирается расширить возможности транспортировки зерна с Украины, сообщил румынский премьер Марчел Чолаку.
"Румыния взяла на себя основную роль в обеспечении транзита украинского зерна на международные рынки, так что более 60% всего этого экспорта осуществлялось через транспортные коридоры страны. В предстоящий период планируется увеличение транспортных мощностей при непосредственной поддержке международных партнеров и Европейского союза", — сказал Чолаку журналистам.
По его словам, Румыния намерена содействовать экспорту украинского зерна через "коридоры солидарности", созданные на уровне ЕС.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.