МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Холодная зима может побудить жителей Украины активнее настаивать на отставке президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. В Литве раскрыли главное условие краха Украины

Он добавил, что предстоящие недели с очень низкой температурой покажут, насколько украинцы сильны духом.

"Очень холодно, а еще только ноябрь. И электростанции, и системы отопления на Украине, скорее всего, не смогут выдержать нагрузки. У тех, чья жизнь шла нормально,… этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он только ушел", — отметил экс-аналитик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Возможно в декабре возобновиться борьба за власть между главой киевского режима и представителями военной элиты страны, заключил Джонсон.