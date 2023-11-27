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"Чтобы только ушел". В США не исключили отставки Зеленского из-за погоды
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Холодная зима может побудить жителей Украины активнее настаивать на отставке президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он добавил,... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, украина, владимир зеленский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Холодная зима может побудить жителей Украины активнее настаивать на отставке президента Украины Владимира Зеленского, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Он добавил, что предстоящие недели с очень низкой температурой покажут, насколько украинцы сильны духом.
"Очень холодно, а еще только ноябрь. И электростанции, и системы отопления на Украине, скорее всего, не смогут выдержать нагрузки. У тех, чья жизнь шла нормально,… этот период закончится, и когда украинцы начнут страдать, то на Зеленского будет расти давление, чтобы он только ушел", — отметил экс-аналитик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
Возможно в декабре возобновиться борьба за власть между главой киевского режима и представителями военной элиты страны, заключил Джонсон.