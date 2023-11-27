МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Военные будут у власти на Украине, написало украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на публикацию известного активиста Александра Леменова в соцсети Facebook*. Их освободят. В США раскрыли, что потеряет Украина из-за Зеленского

Это послужило ответом на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны и украинского депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному следует оставить службу из-за отсутствия плана действий на следующий год.

"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — пояснил Леменов.

Кроме этого, активист полагает, что Украина в будущем лишится некоторых территорий.

Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о предполагаемом конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

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