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https://1prime.ru/global/20231127/842375770.html
Зеленскому пригрозили военным переворотом после скандала с Залужным
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Военные будут у власти на Украине, написало украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на публикацию известного активиста Александра Леменова в соцсети Facebook*. Это... ПРАЙМ, 27.11.2023
новости, в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Военные будут у власти на Украине, написало украинское интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на публикацию известного активиста Александра Леменова в соцсети Facebook*.
Это послужило ответом на заявление главы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны и украинского депутата от партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой о том, что главкому ВСУ Валерию Залужному следует оставить службу из-за отсутствия плана действий на следующий год.
"В Киеве действительно сменится власть, но не на российскую, а на военную", — пояснил Леменов.
Кроме этого, активист полагает, что Украина в будущем лишится некоторых территорий.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писал о предполагаемом конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного. Журналисты газеты The Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.