МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Ответственность за продолжение военного конфликта всецело лежит на тех, кто обещал Киеву поддержку для ведения длительных боевых действий, а в итоге "кинули" его, для чего украинская власть посредством "тупости и коррупции" дала повод, нельзя перебрасывать вину, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович*. На Украине потребовали оставки главкома ВСУ Залужного

"У Зеленского, похоже, ответственность решили распределить между Джонсоном и Залужным…. Настоящая ответственность на тех, кто обещал нам, Украине, настоящую поддержку для ведения настоящей, большой войны и не предоставил ее. Читай — кинул", — написал Арестович* в Telegram-канале.

Сообщается, что в первую очередь экс-советник офиса Зеленского обвинил в "перебрасывании ответственности" главу фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамию и депутата Рады от этой же партии Марьяну Безуглую.

Ранее Арахамия в интервью телеканалу "1+1" заявил, что военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. По его словам, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Британии Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией.

Как отмечал Арахамия, Киев также не согласился на прекращение огня, потому что это противоречит конституции Украины, где прописан блоковый статус.

Безуглая же заявила, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не представил никакого плана действий на следующий год и призвала его уйти в отставку.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.