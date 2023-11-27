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В Польше решили ужесточить блокаду Украины
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Польские перевозчики намерены с понедельника начать круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, рассказал в эфире украинского... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, в мире, польша, украина, блокада
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Польские перевозчики намерены с понедельника начать круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, рассказал в эфире украинского телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
Сообщается, что до минувшего воскресенья, 26 ноября, движение на данном пункте пропуска блокировали с десяти утра до девяти вечера.
Ранее поступила информация, что польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, а также провести их проверку.
В свою очередь, мэр польского Львова Андрей Садовой подчеркнул, что поляки, причастные к блокаде, должны вернуться к реальности и завершить "позорную блокаду".