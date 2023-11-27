МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Польские перевозчики намерены с понедельника начать круглосуточную блокаду пункта пропуска "Медыка — Шегини" на границе Польши и Украины, рассказал в эфире украинского телемарафона представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. 

Польский флаг, Варшава

Мэр Львова призвал поляков прекратить "позорную блокаду"

Сообщается, что до минувшего воскресенья, 26 ноября, движение на данном пункте пропуска блокировали с десяти утра до девяти вечера.

Ранее поступила информация, что польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, а также провести их проверку.

В свою очередь, мэр польского Львова Андрей Садовой подчеркнул, что поляки, причастные к блокаде, должны вернуться к реальности и завершить "позорную блокаду".