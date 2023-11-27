МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Потерянные Украиной территории уже не вернутся в состав государства, стране придется смириться с потерей, рассказал CNN президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас. В Польше решили ужесточить блокаду Украины

"Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать", — отметил он.

Политик отметил, что властям Украины стоит сконцентрироваться на сохранении оставшихся земель. Кроме того, он спрогнозировал постепенное уменьшение западной поддержки из-за неудач ВСУ.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный написал в своей статье для издания The Economist, что украинский конфликт "зашел в тупик" и "красивого и глубокого" прорыва ВСУ можно не ждать. Эти высказывания стали причиной напряженности между ним и президентов Украины Владимиром Зеленским.