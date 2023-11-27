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В США призвали Украину смириться с потерей территорий
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Потерянные Украиной территории уже не вернутся в состав государства, стране придется смириться с потерей, рассказал CNN президент Совета по международным отношениям США Ричард... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, в мире, украина, сша, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Потерянные Украиной территории уже не вернутся в состав государства, стране придется смириться с потерей, рассказал CNN президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас.
"Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать", — отметил он.
Политик отметил, что властям Украины стоит сконцентрироваться на сохранении оставшихся земель. Кроме того, он спрогнозировал постепенное уменьшение западной поддержки из-за неудач ВСУ.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный написал в своей статье для издания The Economist, что украинский конфликт "зашел в тупик" и "красивого и глубокого" прорыва ВСУ можно не ждать. Эти высказывания стали причиной напряженности между ним и президентов Украины Владимиром Зеленским.